Hausse des candidatures chez les chauffeurs de taxis et de VTC

Alors que les chiffres du chômage du mois de juin viennent d'être publiés, un secteur s'illustre par la bonne forme de ses recrutements : celui des transports de personnes, que ce soit les taxis ou les VTC (véhicules de tourisme avec chauffeur). Conséquence, et RTL vous le révèle depuis ce matin en exclusivité, le nombre de candidats aux examens explose, notamment en Ile-de-France - région la plus concernée.



Plus de 5.000 futurs chauffeurs ont passé leur examen depuis le 15 mai de cette année, dont plus de la moitié - 2.600 - lors de la seule journée d'hier mardi 25 juillet, au centre d'examen Jean-Monnet de Rungis (Val-de-Marne). Sur ces 2.600 candidats d'hier (plus grosse session jamais organisée), les trois quarts (2.000)

Jamais un tel nombre de candidats taxis ou VTC n'avait été atteint.







Un syndicat de pilotes de Canadair a interpellé hier la Sécurité civile au sujet du "manque d'avions bombardiers d'eau", dont un certain nombre seraient cloués au sol, alors que plus de 4.000 hectares de maquis et de forêts sont partis en fumée depuis lundi.



"Notre pays a subi de terribles incendies sur lesquels nous n'avons pas été capables de mettre en œuvre la stratégie de lutte contre les feux de forêts dont vous êtes le garant (...) Cette incapacité est liée directement au manque d'avions bombardiers d'eau", écrit le Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (SNPNAC) dans un courrier daté de mardi et adressé au directeur général de la Sécurité civile.



"Ce jour (mardi), il manque 4 Canadair et 1 Tracker en ligne de vol. La raison est simple, (le) manque de pièces détachées", a déclaré à l'AFP Stéphan le Bars, responsable du syndicat et pilote de Canadair. "Notre stratégie est basée sur le fait de pouvoir mettre 6 Canadair sur 2 gros incendies séparés de 300 km. Hier (lundi), sur le feu en Corse, nous avons tourné à 2 Canadair, uniquement en défense de points sensibles et jamais en lutte", a-t-il affirmé.



La Sécurité civile dispose d'une flotte aérienne comptant 23 aéronefs bombardiers d'eau, soit 12 Canadair, 9 Tracker et 2 Dash. Elle a annoncé mardi avoir demandé à l'Union européenne deux avions Canadair en renfort.







