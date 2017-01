Des chauffeurs VTC créent une plateforme "100% collaborative"

Déçus du système Uber qui selon eux les sous-paye, ils cherchent à créer un système sans commission, afin que la totalité du chiffre d'affaires leur revienne.

La riposte. Alternative Mobilité Transport, association de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) indépendants, annonce, ce 15 janvier, la création d'une "application 100% collaborative". AMT a été créée une semaine plus tôt. Elle se présente comme le rassemblement des forces d'"une dizaine d'entrepreneurs exerçant sous le statut de capacitaires". Son projet : mettre en relation chauffeurs VTC et clients, sans passer par les plateformes de type Uber, décriées par ces derniers pour la marge récupérée à leur détriment. "100% collaborative signifie zéro commission. La totalité du chiffre d'affaires du chauffeur lui sera reversée", explique l'AMT dans un communiqué repéré par Le Figaro.



Cette annonce est publiée à la veille d'un nouveau rassemblement des VTC prévu place de la Bastille, à Paris, lundi 16 janvier, pour réclamer aux plateformes une revalorisation de leurs rémunérations. Les chauffeurs de VTC reprochent à Uber, le leader du marché, d'imposer des conditions de travail "indignes" avec un prix minimum de la course descendu à six euros. Ils réclament également un droit de regard sur les pratiques jugées "abusives" de déconnexion qui peut les priver d'accès à la plateforme, souvent à la suite de commentaires négatifs d'un client.