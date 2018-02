publié le 01/02/2018 à 11:35

Si le nombre d'actes anti-haineux et anti-religieux baisse de façon spectaculaire en France, atteignant ainsi un plus bas depuis 15 ans pour les actes anti-juifs, certaines données viennent contraster le bilan du ministère de l'Intérieur, publié mercredi 31 janvier. Les faits violents, comme les dégradations, les incendies, les coups et blessures, sont effectivement en hausse.



Et cela concerne notamment les faits antisémites avec 97 agressions physiques en 2017, soit 20 de plus que l'année précédente. "L'antisémitisme persiste", juge Joël Mergui, président du Consistoire central israélite de France.

Une multiplication des violences que Joël Mergui juge "inquiétante", alors qu'il espérait une baisse des actes antisémites. Il appelle à renforcer la lutte contre l'islamisme radical, une des causes selon lui de cette hausse de l'antisémitisme en France. Ce dernier estime ainsi que les pouvoirs publics ne vont pas assez loin "par peur de l'amalgame". "C'est un échec de la démocratie de savoir qu'il y a des zones en France où il ne fait bon vivre quand on est juif", ajoute-t-il alors que certaines familles juives en viennent à quitter la France pour s'installer en Israël à cause de cette "peur".

Joël Mergui pointe aussi l'absence de chiffres de la "haine sur internet" dans le rapport du ministère de l'Intérieur. Une partie de la haine antisémite dans la rue a été "remplacée par la haine sur internet", déplore le président du Consistoire central israélite de France.