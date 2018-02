publié le 01/02/2018 à 08:18

L'agression d'un garçon portant une kippa à Sarcelles, au nord de Paris, a suscité l'indignation. À l'Assemblée nationale, Édouard Philippe a notamment dénoncé "une nouvelle forme d'antisémitisme violente et brutale".



"Comment peut-on en France, aujourd'hui, s'en prendre à un enfant de huit ans parce qu'il est juif ?", questionne Bruno Retailleau. Invité de RTL ce jeudi 1er février, le président du groupe Les Républicains au Sénat s'alarme face à cette situation. "C'est révoltant, tous les Français doivent réagir. Je crois qu'en parallèle de la montée du communautarisme, il y a une montée de l'antisémitisme. C'est absolument clair", s'alarme-t-il.

Malgré des actes racistes, antisémites et antimusulmans en baisse en 2017, Édouard Philippe a décidé d'agir en annonçant un plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. "J'attends que ce plan ne soit pas seulement une incantation", ajoute Bruno Retailleau.

"Lutter contre le racisme et l'antisémitisme, c'est évidemment avoir le courage de nommer les choses. Le courage d'affirmer, de reconnaître que oui, il existe une nouvelle forme d'antisémitisme violente et brutale qui s'exprime de façon de plus en plus ouverte sur notre territoire", a déclaré le Premier ministre lors des questions au gouvernement.