publié le 05/11/2017 à 18:16

"Pour que la peur change de camp, tapons au portefeuille", écrit Sophie Gourion. Sur son blog, cette féministe, ancienne conseillère auprès du ministère des Droits des femmes, a lancé un hashtag #Balancetonforum, visant à affaiblir le site jeuxvideo.com.



Sur le modèle de #Balancetonporc, qui avait été lancé en réaction à l'affaire Harvey Weinstein, cette féministe appelle les marques disposant d'espaces publicitaires sur le site jeuxvideo.com à prendre des mesures pour retirer leur présence de la plateforme. Selon les informations de LCI, le groupe italien Barilla, notamment célèbre pour ses pâtes, a assuré avoir agi en conséquence, à l'instar du groupe d'assurance santé APICIL.



Jeuxvideos.com, et spécialement son forum consacré aux 18-25 ans fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Sur Europe 1 la semaine passée, la journaliste Nadia Daam a consacré une chronique au cyber-harcèlement et à des militants féministes qui avaient lancé une ligne téléphonique "anti-relous". Le numéro a dû être suspendu à cause d'agissements de membres de ce forum visant à le bloquer.



En représailles de cette chronique, Nadia Daam a reçu plus de 20.000 messages d'insultes, la menaçant de mort et de viol. Son enfant a également été menacé et une tentative d'intrusion à son domicile au milieu de la nuit a été opérée.