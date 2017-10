publié le 16/10/2017 à 15:42

Le gouvernement entend bien prendre des mesures pour lutter contre le harcèlement. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes, a présenté lundi 16 octobre sur RTL un projet de loi "contre les violences sexistes et sexuelles". Parmi les mesures qui devraient voir le jour : la verbalisation des auteurs de harcèlement de rue. Saluée, cette mesure n'en reste pas moins difficile à appliquer. "C'est difficile parce qu'il s'agit d'une infraction, qui pour simplifier, devrait être verbalisée", explique Patrice Ribeiro, secrétaire général du syndicat de police Synergie-Officiers.



"Pour faire un raccourci simplificateur, c'est un peu comme si vous passez un feu rouge, il faut que l'agent verbalisateur constate lui-même l'infraction. Si demain vous êtes témoin, que quelqu'un grille un feu rouge et que vous allez voir un policier, il ne pourra pas constater l'infraction. Ça sera exactement la même chose pour le harcèlement de rue. Si vous vous faites insulter et que vous allez voir un policier, s'il n'a pas constaté lui-même et bien il ne peut pas verbaliser parce que nous sommes dans un état de droit", détaille Patrice Ribeiro.

"C'est une infraction qui à notre sens relève plutôt de l'incantation parce qu'il y a déjà des incriminations comme l'insulte en fonction du sexe par exemple (...) Toute la difficulté sera de trouver le contour de cette nouvelle infraction qui ne déborde pas sur les autres et d'être présent à l'instant T", souligne-t-il.