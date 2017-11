L'Insee dresse son panorama des entreprises françaises

publié le 08/11/2017 à 07:26

Nous sommes 27 millions de Français à travailler, dont 12 millions dans le secteur privé. Il était donc absolument indispensable de savoir quelles étaient ces entreprises, de bien cerner leur profil, leurs forces et leurs faiblesses. Premier constat : si nous sommes un peu moins de la moitié à travailler dans le privé, nous créons plus de 50% de la richesse du pays. Deuxième élément : 287 entreprises emploient à elles seules plus de 30% de tous les salariés de l'Hexagone.



Enfin, les entreprises de moins de dix personnes (il y en a 2,2 millions en France) n'emploient, elles, que 20% des actifs. Une caractéristique typiquement tricolore : les petites entreprises restent petites. L'environnement est aussi une donnée de plus en plus réelle dans nos entreprises : 40% des établissements industriels de plus de vingt salariés ont dépensé 1,6 milliard pour sa protection.

Cette enquête de l'Insee confirme surtout des phénomènes bien connus des spécialistes. En France, le tissu productif est extrêmement concentré : seules 500 sociétés font 60% des exportations. Par ailleurs, l'industrie pèse finalement très peu (8% du total du pays), avec des établissements recensés qui survivent de façon assez musclée.