publié le 09/11/2017 à 08:59

Les chiffres du commerce extérieur français sont de plus en plus alarmants. On dit la situation préoccupante. C'est le constat à minima. La cote d'alerte est dépassée. Plus de 60 milliards de déficit sur douze mois et des perspectives tout aussi catastrophiques pour l'an prochain. L'éta de notre commerce extérieur est clairement le caillou dans la chaussure de la politique économique du gouvernement. Ce déséquilibre (le Trésor public doit financer plus de 5 milliards tous les mois) pèse sur la croissance, réduit les créations d’emplois, affaiblit nos finances publiques et érode notre indépendance nationale.



Le fond du problème est désormais structurel. La faible compétitivité ou l'inadaptation des productions "made in France" sont les causes principales de ce désastre. Chaque fois que la consommation des ménages augmente, les importations bondissent. Chaque fois que les entreprises investissent, les importations de machines et de biens d’équipements explosent. Pour faire court, la reprise économique française fait en priorité le bonheur des entreprises chinoises ou allemandes.

Il n'y a aucun espoir sur ce front à court terme. Nous partons de trop loin. Quand la demande de la France augmente de 30 milliards, les importations bondissent de 20 milliards. C'est une situation ubuesque. À ce rythme, l'économie nationale perd entre 0,3 et 0,5% de croissance. Face à cette situation critique, le gouvernement s'attelle à une refonde totale de ses outils d'aide à l'exportation. C'est indispensable. Mais ce n'est qu'une petite brique. Le chantier concerne l'ensemble de notre appareil de production, de financement, de formation et de management.