Guilhem Lesaffre, ornithologue en Bretagne

publié le 25/08/2017 à 07:40

Guilhem Lesaffre écoute la nature à sa façon. Il suit les oiseaux, leurs vols, leurs chants, leurs comportements. Tous les jours, il les observe, les yeux vers le ciel. "On est rarement déçu. Même si ce ne sont pas des oiseaux exceptionnels, il y a toujours une petite chose en plus", confie-t-il. Guilhem Lesaffre aime aussi aller observer les oiseaux migrateurs qui passent en Bretagne. Cette idée de voyage entre les continents le fascine. En France, il milite pour la préservation des parcs et des coins de verdure pour laisser la nature éclore et les oiseaux s'épanouir.



Il nous interpelle à l'approche d'un talus fleuri. "On a une profusion d'espèces végétales, ce qui est extrêmement important pour la biodiversité de proximité. Imaginez que tout ça soit tondu, comme on le voit trop souvent, il n'y aurait plus rien", avertit Guilhem Lesaffre.

Ce père de trois enfants se passionne très tôt pour la nature. Vers l'âge de 10 ans, il collectionne les insectes et les minéraux dans sa chambre à Paris. Le petit citadin rêve alors de verdure. Aujourd'hui, cinquante ans plus tard, il se désole de voir des espèces disparaître. Guilhem s'émerveille d'entendre une espèce rare revenir ou passer en Bretagne. Aux passants et aux vacanciers, il enseigne le respect des oiseaux, de leur habitat et de leur tranquillité.