Pierre Verger, passionné de trains à vapeur

publié le 24/08/2017 à 07:55

Ce que Pierre Verger partage, c'est son amour des locomotives à vapeur. Une passion qu'il partageait avec son père, et qui a traversé les années. Les week-ends, il revêt son habit noir, son foulard rouge, et il est conducteur de locomotive à vapeur sur une ligne de 21 kilomètres, qu'il a réussi à sauvegarder avec son association. "C'est vraiment quelque chose qui est vivant. Ce n'est pas comme un moteur diesel où vous tournez la clé et vous partez. Là, cela demande quatre heures de préparation et d'être vigilant tout au long du trajet", rappelle-t-il.



Pierre Verger fait revivre la ligne de son enfance, entre Saujon et La Tremblade, en Charente-Maritime. Grâce à lui, 30.000 voyageurs y circulent encore tous les ans. "On veut garder cette image de petite locomotive, de petits wagons, de petites voitures, quelque chose à l'échelle humaine", insiste-t-il. Sur ces rails, il fait circuler des locomotives à vapeur. Et pas n'importe lesquelles. Sa plus grande fierté est un modèle qui date de 1891, entièrement restauré par ses soins et ceux des 120 bénévoles de l'association.

Une locomotive de 1891 sauvée par Pierre Verger Crédit : RTL / Émilie Baujard

"C'est un patrimoine perdu puisque les chemins de fer ne roulent plus en vapeur. Aujourd'hui on est les détenteurs, ceux qui vont permettre de transmettre ce savoir aux nouvelles générations", confie ce passionné. Dans un grand hangar, Pierre Verger et ses bénévoles restaurent des locomotives et des voitures récupérés dans toute la France. Leur dernière acquisition est une locomotive de 1906 venue d'Alsace.