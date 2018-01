et La rédaction numérique de RTL

publié le 24/01/2018 à 09:58

Les personnels pénitentiaires entament leur dixième jour de grève ce mercredi 24 janvier. La mobilisation s'est généralisée après l'agression de gardiens commise par des détenus radicalisés. 122 prisons sur 188 étaient bloquées mardi 23 janvier.



Les syndicats ont même quitté la table des négociations avec la Garde des Sceaux Nicole Belloubet, sans qu'un nouveau rendez-vous ne soit pris. Les gardiens veulent désormais durcir leur mobilisation, et notamment bloquer les mouvements autour des prisons.

Les gardiens pensent ainsi à empêcher l'extraction des prisonniers comme celle de Jawad Bendaoud, prévue ce mercredi 24 janvier à Fresnes."Cela fait dix jours que nous risquons et que nous constatons des affrontements avec les forces de l'ordre", déclare Jean-François Forget, secrétaire général de l'Ufap-Unsa Pénitentiaire. "Notre combat ce n'est pas Bendaoud, c'est la reconnaissance de nos difficultés et que l'on obtienne gain de cause pour que l'on puisse reprendre notre travail", poursuit le syndicat.

Les syndicats réclament 40 millions d'euros de budget

Jean-François Forget revient sur la décision du syndicat de claquer la porte de la chancellerie. "On lui a fait savoir qu'il était nécessaire de revoir l'enveloppe : 30 millions d'euros pour les demandes que nous avons, ce n'était pas suffisant", déclare le syndicat en précisant que les prisons demandent 40 millions d'euros de budget.



"Nous attendons des avancées pour tous et sans distinction", réclame Jean-François Forget qui admet que certaines mesures sont en train de changer. "Le gouvernement essaie d'avancer, mais de façon un peu confuse". Le ministère de la Justice a annoncé la création de 1.100 postes sur 4 ans.