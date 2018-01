publié le 24/01/2018 à 07:40

Jawad Bendaoud, le logeur de deux terroristes impliqués dans les attentats du 13 novembre 2015, à Paris, est jugé en correctionnelle pour recel de malfaiteurs terroristes à partir du mercredi 24 janvier.



Le procès pourrait être retardé par l'action des gardiens de prison en colère. Au dixième jour de leur mouvement, ils menacent d'empêcher l'extraction de Jawad Bendaoud en bloquant la prison de Fresnes, où il est détenu.

Devant l'établissement pénitentiaire, les manifestants sont déterminés à réaliser ce coup d'éclat. Ils souhaitent au minimum retarder au maximum ce convoi. Une cinquantaine d'entre eux sont en place depuis six heures, mercredi 24 janvier. Des palettes et des pneus ont été installés à l'entrée de la maison d'arrêt pour bloquer toutes les extractions du jour. Une décision "absolument pas acceptable", selon Nicole Belloubet.

Frédéric Godet, délégué syndical Ufap-Unsa à Fresnes, se prépare donc à une intervention policière dans les prochaines heures pour permettre le transfert de Jawad Bendaoud vers le tribunal de grande instance de Paris. "Il n'y a pas de position particulière par rapport à ce détenu. On est là depuis 12 jours, on n'est pas prêts de lâcher, et on fera ce que l'on a à faire."

C'est un détenu lambda Frédéric Godet, délégué syndical Ufap-Unsa à Fresnes Partager la citation





Le syndicaliste considère Jawad Bendaoud comme un "détenu lambda". "On est responsable : les victimes d'attentats, on sait ce que c'est. On a un tel respect, cela se passera bien. On veut nous faire passer pour des méchants mais les personnels pénitentiaires sont des gens professionnels. On attend juste un respect des gens qui nous gouvernent. Aujourd'hui, on ne l'a pas."



Déçus par les différents échanges et négociations avec la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, ces gardiens de prison en appellent désormais à Emmanuel Macron. Le Président est invité par les syndicats à se rendre à Fresnes, ce mercredi, pour reprendre le dialogue abandonné la veille.