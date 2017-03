Grève des contrôleurs aériens : de nombreux vols risquent d'être annulés

publié le 03/03/2017 à 17:36

La Direction générale l'Aviation civile a recommandé vendredi 3 mars aux compagnies aériennes de réduire de 25% à 33% leurs vols à Paris et dans plusieurs aéroports, notamment du Sud et de l'Ouest, en raison d'une grève lancée par l'Unsa, troisième syndicat de contrôleurs aériens.



Selon le communiqué de la DGAC, "25% des vols qui traversent ou desservent le sud de la France seront impactés au cours de la semaine, 33% pour l'ouest". Par conséquent, les vols "en provenance et à destination" de Roissy, Orly, Beauvais et "des aéroports du sud et de l'ouest" seront "notamment concernés", précise l'Aviation civile à l'issue d'une réunion de conciliation infructueuse sur l'organisation du temps de travail dans les centres de contrôle de Brest, Bordeaux et Aix-en-Provence.