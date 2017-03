publié le 22/03/2017 à 14:45

Le club de Grenoble, qui évolue en Top 14, est éclaboussé par une affaire de viol concernant six joueurs de son effectif, placés en garde à vue ce mercredi 22 mars et entendus à l'Hôtel de police de la ville. Une jeune femme originaire de Bordeaux a déposé une plainte le 12 mars dernier, au lendemain d'un match de championnat de France entre l'Union Bordeaux-Bègles et Grenoble.



Les joueurs entendus sont le pilier irlandais Denis Coulson et son compatriote trois-quart centre Chris Farrel, le deuxième ligne australien Peter Kimlin, les 3es lignes néo-zélandais Rory Grice et Dylan Hayes, le talonneur français Loïck Jammes. Ils étaient arrivés mercredi à en début de matinée à l'Hôtel de police. Trois d'entre eux étaient accompagnés d'avocats, trois autres sont arrivés seuls par l'arrière du bâtiment.

Selon France Bleu Gironde, qui avait révélé l'information, la jeune femme ayant porté plainte avait indiqué avoir rencontré le samedi 11 mars plusieurs joueurs grenoblois, après leur match contre l'UBB. Au cours de la soirée, certains d'entre eux l'auraient emmenée dans un hôtel où elle aurait été violée. Les six joueurs suspectés étaient entendus dans le cadre d'une enquête de flagrance par des policiers de la Sûreté judiciaire de la Brigade de protection des familles de Bordeaux rendus sur place. Les auditions devraient durer jusqu'à jeudi.

Si les faits sont avérés, c'est répugnant Éric Pilaud, président du club de Grenoble





D'autres membres du club de Grenoble, joueurs et dirigeants, devraient être entendus dans cette affaire. Le président-délégué, Michel Martinez, a été auditionné mercredi matin comme témoin pendant environ deux heures, d'après le quotidien Dauphiné Libéré.



Vendredi, le FC Grenoble avait annoncé avoir mis à pied, "à titre conservatoire", les joueurs visés par l'enquête, afin "d'éviter tout amalgame entre cette enquête, qui relève de comportements individuels et privés, et le FC Grenoble Rugby". Le président du club, Éric Pilaud, avait indiqué la semaine dernière que des joueurs concernés s'étaient "confiés en donnant leur version". Il avait rappelé qu'il "respecte la présomption d'innocence", ajoutant que "si les faits sont avérés, c'est répugnant, inacceptable" et que le club en tirerait les conséquences.