et AFP

publié le 22/03/2017 à 05:45

Un homme de 22 ans, dont le cadavre avait été retrouvé en septembre à Saône dans le Doubs, s'est administré 50 coups de couteau pendant une crise d'hallucinations sous l'emprise de stupéfiants, selon les conclusions de l'enquête dévoilées mardi 21 mars.



"Il avait consommé de la cocaïne, du cannabis et du Subutex (utilisé pour les traitements de substitution à l'héroïne, ndlr) en doses très importantes qui ont provoqué un phénomène hallucinatoire, qui fait qu'il s'est automutilé", a indiqué Stéphane Clément, substitut du procureur de Besançon. Les coups ont été portés au niveau de la gorge et du côté gauche de la cage thoracique, sectionnant une artère et perforant le cœur, ainsi qu'un poumon, selon les résultats de l'autopsie.

Son cadavre retrouvé dans un champ

Le jeune homme est décédé des suites d'une importante hémorragie. Les analyses toxicologiques ont permis d'établir qu'il avait notamment absorbé une "dose létale de cocaïne" et du "Subutex en très grande quantité", a précisé Stéphane Clément.

Le corps en partie dévêtu du jeune homme avait été découvert par son père début septembre dans un champ à Saône, à une dizaine de kilomètres de Besançon. Un couteau se trouvait à côté du cadavre. Sa petite-amie avait expliqué aux enquêteurs qu'ils se rendaient à une rave lorsque son compagnon a été pris d'une crise d'hallucinations. Effrayée, la jeune femme s'était enfuie. Lui avait continué sa route, percuté un arbre, avant de se poignarder dans un champ.