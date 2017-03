publié le 22/03/2017 à 08:14

Mardi 21 mars au soir, deux vendeurs de bijoux travaillant pour une société de transport basée à Dubaï (Émirats arabes unis) avaient un rendez-vous avec deux clients potentiels à Pontoise (Val-d'Oise). Le but de cette rencontre était de leur présenter un lot d'émeraudes dans l'optique de finaliser un achat final à Londres.



Dans ce lot figuraient des émeraudes taillées et d'autres non taillées, pour une valeur totale estimée à environ un million de dollars (environ 920.000 euros). Le rendez-vous entre les quatre hommes ne s'est pas passé comme prévu, les soi-disant acheteurs ayant sorti une bombe lacrymogène pour en asperger les vendeurs et s'enfuir avec les émeraudes en poche.

Les victimes sont allées porter plainte à Paris. Une enquête devrait être ouverte pour faire toute la lumière sur cette étrange histoire. L'un des vendeurs est un ressortissant afghan domicilié au Canada, tandis que l'autre est un Anglais résidant à Londres. Ce dernier a déclaré aux policiers qu'il connaissait au moins l'un des acheteurs.