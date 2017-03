publié le 21/03/2017 à 14:49

Il n'y a plus le moindre doute. Les ADN des quatre membres de la famille Troadec, disparus le 16 février, ont été relevés sur des restes humains retrouvés lors de fouilles au domicile du suspect. Les analyses ont en effet permis d'identifier les parents Pascal et Brigitte, ainsi que leurs enfants Sébastien et Charlotte.



Ces fragments de corps avaient été retrouvés les 8 et 9 mars autour de la ferme de Hubert Caouissin, mis en examen pour assassinat et atteinte à l'intégrité de leurs cadavres. Des objets dérobés sur les lieux du crime avaient également été découverts dans une zone très marécageuse de la propriété de 32 hectares. Des fouilles étaient aussi entreprises dans la maison et dans le four, qui, selon Hubert Caouissin, lui a servi pour brûler une partie des restes des corps qu'il a dit avoir démembrés.

Disparus le 16 février, Pascal Troadec, 49 ans, son épouse Brigitte, 49 ans, et leurs deux enfants, Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans, ont, selon ses aveux, été tués par Hubert Caouissin dans leur maison d'Orvault (Loire-Atlantique) avant d'être démembrés et leurs restes ont été soit brûlés, soit éparpillés sur la propriété de Pont-de-Buis-lès-Quimerch. Il les soupçonnait d'avoir gardé pour eux des pièces d'or qui auraient dû être partagées avec le reste de la famille dans le cadre d'un héritage, et d'avoir ainsi lésé sa compagne, Lydie Troadec, mise en examen également lundi pour modification de l'état des lieux d'un crime et recel de cadavres.