Mardi soir, le gérant d'un salon de coiffure à Grenoble aurait asséné de coups de crosse de pistolet le compagnon d'une cliente.

Crédit : AFP / Philippe Huguen Un coiffeur (illustration)

par Valentine De Brye publié le 09/02/2017 à 09:21

C'est un coiffeur pour le moins susceptible. Selon France Bleu Rhône-Alpes, le gérant d'un salon de coiffure grenoblois a été placé en garde à vue mercredi 8 février pour avoir frappé le compagnon d'une cliente à coups de crosse de pistolet.



La raison de cette agression n'est autre qu'une dispute au sujet d'une coupe de cheveux considérée comme "ratée". Selon les témoignages recueillis, le compagnon de la cliente serait venu rendre visite au coiffeur pour lui dire tout le mal qu'il pensait de la nouvelle coupe de cheveux de sa copine. Une remarque qui n'aurait pas vraiment plu au gérant du salon de coiffure et une dispute aurait alors éclaté. Le coiffeur a alors sort une arme de poing et frappé son interlocuteur de plusieurs coups de crosse.



Le plaignant, légèrement blessé, a contacté la police le mardi 7 février vers 19h30, au soir de son agression, mais en se rendant sur place, les agents avaient trouvé porte close. C'est le mercredi, au lendemain de la dispute, que le patron du salon a été interpellé par la police et l'arme retrouvée, il a été placé en garde à vue. Les enquêteurs vont devoir résoudre cette histoire qui ne dit pas si la coupe de cheveux était vraiment ratée ou non....