publié le 21/11/2017 à 15:50

C'est une vieille affiche qui refait surface. Depuis vendredi 17 novembre, l'association Arcades est largement critiquée sur les réseaux sociaux pour la publication d'une campagne visant à promouvoir le dépistage du cancer du sein alors qu'une femme sur huit est touchée par cette maladie.



Sur l'affiche ? Une femme, plutôt jeune, talons hauts, jupe courte et soutien gorge à la main passe une mammographie. "Déjà fini docteur", s'exclame-t-elle comme étonnée de la rapidité de ce contrôle.

Un dessin et une phrase qui ne sont pas du goût des internautes. L'un d'eux a alors décidé d'interpeller le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône : "Vous pensez qu'on se fait dépister pour une maladie mortelle ou qu'on tente de chauffer son petit copain ?".



Dites @departement13, vous pensez qu'on se fait dépister pour une maladie mortelle ou qu'on tente de chauffer son petit copain ? pic.twitter.com/eh7tcLE22f — NON ¿ (@VotezNon) 17 novembre 2017

Le Conseil départemental en question a même réagi se félicitant que cela fasse "parler du cancer du sein" ."Bien que ce ne soit pas une de nos campagne, ils faut avouer qu'elle fait parler du dépistage, et ça, c'est plutôt positif. Alors merci de vous faire le relais de cette grande cause et merci à Arcades pour son action de prévention", écrit-il.



Bien que ce ne soit pas une de nos campagnes, il faut avouer qu'elle fait parler du dépistage du #cancer du #sein, et ça, c'est plutôt positif @RubanRose! Alors merci de vous faire le relais de cette grande cause, et merci à @Arcades pour son action de #prévention ! — Bouches-du-Rhône (@departement13) 17 novembre 2017

La publication, retweetée et likée près de 2.500 fois, a depuis été largement relayée et commentée dénonçant notamment le côté "malsain" de cette campagne. Certains internautes, relevant le sexisme de cette campagne, se sont même imaginés une affiche similaire pour le dépistage du cancer du colon.

Vivement la prochaine campagne. pic.twitter.com/MAUEnwN3MB — Dodo (@Labradodo) 18 novembre 2017

Un dessin créé en 2015

Interrogée par Franceinfo, l'association Arcades ne comprend pas les nombreuses réactions survenues sur les réseaux sociaux. "Nous avons pensé que ce dessin humoristique pouvait aider à dédramatiser la mammographie, souvent perçue comme un examen long et douloureux", assure Brigitte Seradour, radiologue et présidente de l'association.



Selon elle, cette image vise également à interpeller les jeunes femmes afin "d'éviter tout retard de diagnostique" alors que les 80% des cancers du sein sont diagnostiquées après l'âge de 50 ans.



Si cette campagne fait aujourd'hui parler d'elle, celle-ci n'est pas nouvelle. En effet, cette affiche a été "créée en 2015 par l'association SOS Cancer du sein", explique Brigitte Seradour. Et de préciser : "Nous l'avons reprise et diffuser en 2016, dans le cadre d'Octobre rose, uniquement dans les services de radiologie du Sud-Est qui souhaitaient l'ajouter".