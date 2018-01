Turin : atteinte d'un cancer, la musique l'aide à guérir

publié le 01/01/2018 à 09:07

Il arrive parfois réellement que la musique adoucisse les mœurs et soigne les plaies. Stefania Vergnano, 45 ans, a été admise fin 2016 à l'hôpital Mauriziano de Turin. Cette employée de banque, mère d'un fils de douze ans, et de deux toutes petites filles, a été envoyée au service oncologie. On lui a décelé une tumeur du sein gravissime, détectée trop tardivement et qui inquiète les médecins.



Ces derniers vont donc décider d'une opération en urgence pour laquelle ils sont plutôt pessimistes. Le 1er janvier 2017, il y a exactement un an, Stefania est opérée. Le traitement sera lourd mais quand le professeur qui a dirigé l'intervention prend connaissance du dossier, la thérapie va prendre une autre forme et se dirige vers la musique. Car la patiente chante et le professeur joue de l'orgue.

Tous les deux sont des passionnés de musique gospel. Le professeur Sgro, c'est son nom, va alors avoir une idée. Faire de Stefania une chanteuse presque à plein temps à l'hôpital, où sa convalescence n'est pas facile. La transformer comme Whoopi Golberg dans le film Sister Act. La mère de famille va se mettre corps et âme dans ce projet, donner des concerts avec le docteur aux claviers et d'autres musiciens recrutés à l'hôpital.

Un cadeau pour remercier l'équipe médicale

Ce n'est certes pas le seul gospel qui va la sauver, mais elle va retrouver le moral, qui était au plus bas, et elle va guérir. Mais l'histoire n'est pas terminée. Une fois guérie, la patiente va alors demander une faveur au médecin. Elle souhaite donner des concerts, à l'extérieur de l'hôpital, pour récolter des fonds et des sponsors. 25.000 euros sont amassés en quelques mois.



De l'argent réuni par Stefania pour remercier l'équipe médicale de l'avoir sauvée et lui offrir un appareil d'échographie destinée à toutes les femmes souffrant du cancer du sein. Un an après l'opération de la dernière chance, Stefania offrira aujourd'hui, ce lundi 1er janvier, ce cadeau à l'hôpital... En musique, bien sûr.