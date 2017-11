Gérard Depardieu chante Barbara

publié le 06/11/2017 à 10:06

C'est un tête-à-tête inattendu qui a eu lieu avec l'un des monstres du cinéma français et une chanteuse : Gerard Depardieu chante Barbara. Un Depardieu qui a visiblement bien changé si l'on en croit Anne Fulda ! La journaliste du Figaro a pu passer quelques heures à ses côtés avant qu'il ne monte sur scène ce lundi soir, au Cirque d'Hiver pour chanter Barbara. Tête à tête tout en délicatesse, loin très loin de la caricature qu'il aime à donner de lui. On y découvre un Gérard Depardieu qui a le trac visiblement "fragile derrière sa grande carcasse", écrit la journaliste. Fini les déclarations fracassantes, le comédien semble apaisé. Apaisé et au régime. Un Pantagruel à la diète. Après la répétition, Anne Fulda raconte qu'il s'est mis à lui préparer une soupe : trois pommes de terre, une patate douce, des petits choux verts, la moitié d'un céleri branche, du curcuma, du cumin hongrois, du poivre et un peu de crème fraiche "légère" précise-t-il. "J'ai aussi mis de la cannelle, ajoute-t-il, ça amène un petit côté gibier".

- "Et ça vous suffit une soupe lui demande-t-elle?

- "Oui répond-il, c'est dans la tête tout ça.. Tu bloques dans la tête. C'est comme la boisson, la cigarette, tu te bloques dans ta tête."



Depardieu évoque ensuite celle qu'il a tant aimée, Barbara... "Une artiste qui sait vivre des sacrifices, comme une grande brulée" dit-il. "Une femme qui avait choisi de ne plus avoir d'hommes, car elle préférait son public", ajoute-t-il. "On avait des fous rires, des fous rires qui valaient mieux que n'importe quel coït. Et d'ajouter : un fou rire, cela t'épuise comme si t'avais fait l'amour 15 fois."

Vaste opération anti corruption en Arabie Saoudite

"Le prince héritier nettoie par le vide" titre Libération. Ce week-end, ce sont 11 membres de la famille royale, 4 ministres en exercice, plusieurs anciens ministres ou vice ministres, mais aussi des responsables militaires, qui ont été arrêtés. "Le top départ de ce spectaculaire coup de filet, raconte Libération, a été donné samedi soir avec la création d'une agence de lutte anticorruption. Aussitôt après, les forces de sécurité se sont déployées dans les aéroports pour clouer au sol les jets privés et les potentiels fuyards", poursuit le quotidien. On se croirait presque dans un film, mais c'est bien vrai. "Parmi les personnalités arrêtées, le prince Al Walid Ben Talal, cinquantième fortune mondiale" rappelle Les Échos. Il est notamment le patron du célèbre hôtel George V de Paris.



À la manœuvre, un homme: Mohammed Ben Salmane, alias MBS. Âgé de 32 ans, il est le prince héritier du royaume. "Une main de fer" écrit Le Parisien Aujourd'hui en France. "Bien décidé à nettoyer pour mieux régner" explique la journaliste Clarence Rodriguez. "L'objectif du prince ajoute une spécialiste, c'est de consolider son pouvoir en évinçant la nomenklatura de l'ancien régime. Jusque la, les changements politiques s'effectuaient de façon consensuelle. Lui agit brutalement, et très vite, en assumant totalement sa poigne de fer. Il doit sans doute observer ce qui se passe en Chine, voire en Turquie et dans d'autres régimes autoritaires." Dans la matinale du Monde, les dessous des "Paradise Papers", cette vaste enquête sur la fraude fiscale réalisée par 96 médias de 67 pays, dont Le Monde. Déjà, un certain nombre de personnalités sont montrées du doigt. Un ministre américain en affaires avec des proches du président russe, les investissements aux Bermudes de la reine d'Angleterre... Une enquête journalistique internationale a levé le voile dimanche 5 novembre sur des circuits planétaires d'optimisation fiscale, s'appuyant sur une fuite massive de documents. La reine d'Angleterre a ainsi été accusée d'avoir placé une dizaine de millions de livres sterling dans des fonds aux îles Caïmans et aux Bermudes. Un proche du Premier ministre canadien Justin Trudeau est également visé : Stephen Bronfman, un milliardaire qui a été en 2015 responsable de la collecte de fonds lors de la campagne électorale. "Voilà qui pourrait être encombrant pour le Premier ministre, élu sur des promesses de réduction des inégalités et de justice fiscale", dit Le Monde.

Un paysage quasi canadien à la une de Vosges Matin

"La neige est de retour" titre le journal Vosges Matin, photo à l'appui. Ça commence à sentir bon l'hiver. À ce propos un petit rappel, c'était partout dans la presse hier, mais ça vous a peut-être échappé. Le secrétariat du père Noël ouvre ses portes ce lundi 6 novembre. Le secrétariat est installé à Libourne (Nouvelle-Aquitaine). Une soixantaine de lutins postiers ont été recrutés afin de répondre aux lettres et emails qui seront adressés au père Noël. Et il y a du boulot ! L'an dernier, le secrétariat du père Noel a reçu 1,2 million de lettres d'enfants. Une adresse unique on le rappelle : "Père Noël". N'oubliez pas de mentionner le nom, le prénom et l'adresse de l'enfant au dos pour recevoir la réponse. Pour le contenu, je vous laisse réfléchir. Un fou rire? Comme Gerard Depardieu ? Pourquoi pas !