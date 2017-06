publié le 23/06/2017 à 01:11

Les Yeux d'la Tête fêtent leurs 10 ans. Dix ans que le groupe, fondé par Benoît Savard et Guillaume Jousselin, distille son énergie et sa bonne humeur à travers la France et l'Europe. Mais pour Les Yeux d'la Tête qui passe sa vie sur scène, cet anniversaire ressemble plus à une année-anniversaire, tant les concerts pour fêter cette décennie s'enchaînent.



"On aime être sur scène et partager ça avec le public", explique Benoît. "Sur le disque, on ne peut pas ressentir leurs émotions quand ils sont dans leur salon. Là, on les a les yeux dans les yeux, cœurs dans les cœurs et c'est là qu'on prend tout notre plaisir",

Leur univers festif et enjoué aborde des sujets parfois moins légers comme l'amour de la liberté. "On aime avoir des sujets de fond assez sérieux avec une forme plus abordable", expliquent les deux artistes. Liberté Chérie, chanson écrite après les attentats de janvier 2015 illustre bien cet état d'esprit. "On a voulu la faire sur une musique assez sautillante, assez enjouée, pour que ça amène une dynamique positive". Pour ses deux créateurs, Les Yeux d'la Tête, "c'est la résistance festive".