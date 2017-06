"L'événement me dépasse complètement", confie Jean-Michel Mekil

publié le 22/06/2017 à 02:11

Le 13 juin dernier, la Garde républicaine rendait hommage aux victimes des attentats de Londres et Manchester avant France-Angleterre, au Stade de France. Celui qui avait marqué les esprits, c'était le maréchal des logis-chef Jean-Michel Mekil. Guitare électrique à la main, il avait joué et chanté Don't Look Back In Anger, d'Oasis, offrant un moment plein d'émotion dans le stade. "Je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose de particulier dans le stade", reconnaît celui qui habituellement joue du trombone au sein de la Garde républicaine. "J'en suis très fier et très content".



Visiblement très à l'aise dans le rôle du rockeur en uniforme, Jean-Michel Mekil explique avoir "cette âme de rockeur depuis mon adolescence. Elle ne m'a jamais quitté, malgré que je sois aujourd'hui un militaire. On est toujours attaché à ses premières amours". Cet aspect musical, Jean-Michel Mekil le cultive au sein d'un groupe, en marge de la Garde républicaine. Groupe qui a d'ailleurs joué pour la Fête de la Musique, dans le XIIIe arrondissement de Paris.

"Je suis quelqu'un d'assez réservé", confie celui qui a du mal à réaliser être l'objet de toute l'attention. "L'événement me dépasse complètement... Ça me terrorise un peu de temps en temps aussi", glisse-t-il, tout en précisant avoir ressenti "une énorme bienveillance" autour de lui.