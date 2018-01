"Génération Tanguy" : près d'un Français sur deux vit chez ses parents

publié le 01/02/2018 à 00:53

Le retour de la génération Tanguy. D'après l'étude publiée par l'Insee mercredi 31 janvier, les jeunes Français restent de plus en plus longtemps chez leurs parents. Statistique saisissante : jusqu'à 29 ans, un jeune sur deux habite chez ses parents.



Ce phénomène qui avait reculé dans les années 1990 repart à la hausse et est visible dans "plusieurs pays européens", note Sandra Gaviria, maître de conférences en sociologie à l'université du Havre. En cause, la conjoncture économique depuis 2008, mais aussi "la question de l'augmentation de la durée des études", explique Sandra Gaviria.

"Si on regarde ces données en profondeur, on voit que les jeunes qui ont le plus de difficultés pour partir, ce sont généralement les plus fragiles". Parmi eux, figurent les "peu diplômés, ceux en conflit familial et ceux qui vivent dans les grandes villes".