Agriculture : la FNSEA globalement satisfaite des annonces de Macron

et Agnès Bonfillon

publié le 26/01/2018 à 00:22

Emmanuel Macron s'est rendu en Auvergne, jeudi 25 janvier, pour tenter de rassurer les agriculteurs. Opération en partie réussie, selon Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. "Le Président a convaincu sur son intention d'avancer sur la question des prix des produits alimentaires et des produits agricoles", explique la syndicaliste sur notre antenne.



Christiane Lambert se félicite que le chef de l'État ait parlé du "Name and shame", le fait de désigner les distributeurs qui ne jouent pas le jeu. Une loi sera présentée au Conseil des ministres mercredi 31 janvier. La syndicaliste pointe par exemple le groupe Intermarché après la polémique sur la promotion de pots de Nutella.

Certains sujets, comme celui des zones défavorisées, laissent cependant la FNSEA perplexe. "Le président de la République a dit que certaines zones ne seraient plus classées en zones défavorisées, ce qui représente une perte financière importante pour certains agriculteurs", explique Christiane Lambert.