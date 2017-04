publié le 15/04/2017 à 15:02

Un curieux vol s'est produit sur un chantier du Gard. Une société de travaux publics a constaté, vendredi 14 avril, qu'une mallette contenant un appareil radioactif avait été dérobée. L'objet en question, possédant précisément "deux sources radioactives" selon la préfecture du département, sert à mesurer la densité et l'humidité des sols. La valise, de couleur jaune et sur laquelle est apposé le trèfle noir symbolisant la radioactivité, se trouvait dans un petit local qui a été fracturé.



Les autorités du Gard conseillent de ne pas tenter d'ouvrir la mallette en cas de découverte. "Le risque principal est l'exposition à des rayonnements radioactifs pour des personnes qui seraient à proximité immédiate", indique la préfecture. Elle recommande donc "de ne pas toucher l'appareil et (d'en) rester à distance de plus de trois mètres et de prévenir immédiatement la gendarmerie". Quant à l'enquête, elle a été confiée à la brigade de gendarmerie de Bellegarde.