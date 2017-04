publié le 09/04/2017 à 08:31

Ségolène Royal l'avait annoncé vendredi 7 avril sur RTL. Le décret sur la fermeture de la centrale de Fessenheim "sera pris" avant la fin du mandat de François Hollande, comme le président l'avait promis. Quarante-huit heures plus tard, la ministre de l'Environnement confirme sur Twitter. "Le décret sur la fermeture de la centrale de Fessenheim est signé et publié ce matin au JO (Journal officiel). C'est dit, c'est fait", se félicite-t-elle. Pour être précis, le décret, publié par la ministre, porte sur l'abrogation de l'autorisation d'exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim.



Au micro de RTL, la ministre n'émettait pas le moindre doute : "Ce qui s'est passé est très important dans l'histoire du modèle énergétique français : pour la première fois, un conseil d'administration d'EDF admet qu'il faut fermer la plus ancienne centrale. Ce conseil utilise même les mots "irréversible" et "inéluctable", expliquait la ministre de l'Environnement. Jeudi 6 avril, EDF avait pourtant annoncé repousser cette fermeture. Malgré les pressions du lobby nucléaire, la ministre de l'Environnement assurait que Fessenheim "sera fermée à l'échéance qui était prévue, 2018.



Le décret sur la fermeture de la centrale de #Fessenheim est signé et publié ce matin au JO. C'est dit c'est fait #transitionenergetique pic.twitter.com/LSR45LI9BB — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) 9 avril 2017