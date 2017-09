et Clémence Bauduin

publié le 15/09/2017 à 07:04

Nous sommes à un point de bascule. Un seuil psychologique existe, à partir duquel nous sommes tentés de rebrancher notre chauffage. Ce seuil est franchi lorsque la température moyenne sur tout le territoire est de 15 degrés ou un peu moins. Ce seuil de 15 degrés est exactement le niveau où se trouvent les Français en ce vendredi 15 septembre, un seuil qu'ils vont devoir supporter pendant tout le weekend. Les Français remettent donc, peu à peu, la chaudière en route. D'autant que, dans les prochains jours, la France stagnera à 4 degrés en dessous des normales de saison.



Cela a déjà commencé. Les plus frileux ont enclenché le mouvement et une hausse de 10% de la consommation de gaz et de 5% de la consommation d'électricité se fait déjà ressentir en ce 15 septembre, selon les chiffres du distributeur Direct Energie, dévoilés par RTL.

Ce weekend, le regain d'intérêt pour notre chaudière va s'envoler selon RTE (Réseau de Transport d'Électricité), qui surveille la consommation d'énergie. Les Français vont consommer 2.000 MégaWatt/heure d'électricité pour se chauffer, soit l'équivalent de la consommation d'une ville comme Paris. Ce weekend des 16 et 17 septembre marquera donc un bond de 10% pour l'électrique et de 25 à 30% pour le gaz.