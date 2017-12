Le chauffage incomplet

publié le 28/12/2017 à 09:20





Le cas Pierre-Antoine

Le 6 décembre 2015, la compagne de Pierre-Antoine valide un devis de 24.483 € pour l’achat et l’installation d’un système de chauffage complet. Elle verse le troisième et dernier tiers de la facture en septembre 2016 à la fin des travaux. Seulement, au bout de quelques jours, elle remarque que rien ne fonctionne. L’installateur a beau repasser à plusieurs reprises, le problème n’est jamais résolu. Résultat, elle abandonne la maison et retourne chez ses parents pour ne pas rester avec son enfant dans un espace non chauffé.