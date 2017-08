Foudre dans la Vienne : un adolescent dans un "état très préoccupant"

et AFP

publié le 09/08/2017 à 19:54

Trois jours après le bref et violent orage qui a frappé un camping à Lathus-Saint-Rémy (Vienne), un adolescent est toujours hospitalisé dans un "état très préoccupant", à l'hôpital de Tours (Indre-et-Loire), alors que les six autres victimes ont pu quitter l'hôpital de Poitiers, selon des informations fournies par la préfecture.



Lundi 7 août vers 19 heures, la foudre s'est abattue sur un arbre du camping de Lathus, sous lequel campaient un groupe de 16 adolescents, âgés de 13 à 17 et arrivés le jour-même de Descartes (Indre-et-Loire). Ils venaient passer quelques jours de vacances dans ce centre de plein air, lorsqu'ils ont été frappés par la foudre.

L'adolescent toujours hospitalisé se trouvait lundi soir dans un "état très préoccupant", après avoir été "en arrêt cardio-respiratoire", souffrant également de "brûlures". Il a été évacué par hélicoptère au CHU de Tours, qui n'a pas souhaité communiquer sur son état de santé ce mercredi 9 août.



Le reste du groupe, resté au camping, est reparti à Descartes où une cellule d'urgence médico-psychologique doit être mise en place jeudi 10 août. Le groupe comptait passer une semaine dans le centre de loisirs pour y pratiquer diverses activités sportives. 13 départements étaient en vigilance orange le soir de l'accident. La Vienne n'en faisait pas partie.