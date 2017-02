publié le 20/02/2017 à 08:18

Selon une étude financée par l'Agence nationale de sécurité au travail, il y a trois fois plus de cancers à Fos-sur-Mer qu'ailleurs en France. Trois fois plus de cancers du col de l'utérus pour les femmes par exemple. Le chiffre est le même à Port-Saint-Louis-du-Rhône, une autre commune qui borde l'étang de Berre. Cette zone est un haut-lieu de la chimie, du raffinage mais aussi de l'incinération des déchets industriels : Fos-sur-Mer compte 17 sites classés Seveso.



Jusqu'à ce jour, on manque de données précises sur l'état de santé des riverains. Difficile d'en savoir plus auprès de la Sécurité sociale, même pour le maire socialiste de Fos-sur-Mer, René Raimondi. "Malheureusement, beaucoup de choses nous sont cachées. Lorsque l'on demande des études statistiques à la Sécurité sociale, on ne nous en fournit pas. On a des pics en ce moment de cancers de la vessie, des cancers assez ciblés chimie, assez ciblés pétrochimie. Le garant, qu'est le préfet, ne prend pas au sérieux ce qu'il se passe ici ou alors s'il le prend au sérieux et qu'il ne fait rien, c'est qu'il a vraiment des choses à cacher."

Une association de dix médecins tente de creuser depuis de nombreuses années. Dans son viseur : la non-dénonciation par la Sécu des entreprises où il y a un vrai risque sanitaire. "Cet organisme va publier la liste des personnes atteintes, c'est-à-dire des victimes, sans jamais rendre public la liste des lieux qui les causent, c'est-à-dire des coupables", dénonce un des représentants. Des coupables, qui sont parmi les plus gros employeurs de la région, et que les pouvoirs publics renâclent à sanctionner pour leur pic de pollution.