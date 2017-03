publié le 30/03/2017 à 08:44

L'absence des professeurs est une véritable préoccupation pour tous les parents d'élève. L'une d'entre eux, Isabelle, a posé la question au candidat François Fillon, invité des Petits déjeuners de RTL jeudi 30 mars 2017 en lui demandant d'exposer ses propositions pour "pallier les absences récurrentes des professeurs, notamment au collège."



Le candidat à la présidentielle 2017 a donc pu exposer ses propositions concernant l'absentéisme des fonctionnaires et il souhaite, pour y remédier, imposer "deux jours de carence pour l'ensemble de la fonction publique". Un jour de carence est un jour non payé en cas d'absence, "pour quelques raisons que ce soit", précise François Fillon qui tient à rappeler qu'il avait mis en place une journée de carence à l'époque où il était premier ministre de Nicolas Sarkozy. "Ça avait fait baisser l'absentéisme de façon radicale", se targue-t-il.

Mais la parent d'élève n'est pas convaincue, car cette mesure, selon elle, ne comblera pas les problèmes d'absentéisme liés aux formations proposées aux professeurs. En réponse à cette inquiétude, le candidat du parti Les Républicains voudrait alors établir "un système éducatif dans lequel les établissements soient plus autonomes et dans lequel les chefs des établissements aient plus de pouvoir hiérarchique, d'autorité, sur les équipes enseignantes" et ainsi empêcher, par exemple, que les formations ne se passent "pendant les heures de cours".