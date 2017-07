Fonction publique : le jour de carence va être rétabli

publié le 06/07/2017 à 18:40

Le jour de carence pour les fonctionnaires va être rétabli, a annoncé Gérald Darmanin lors des états généraux des comptes de la nation, réunis au ministère de l'Économie et des Finances. "Même si le jour de carence ne doit pas être le seul instrument pour lutter contre l'absentéisme des agents, qui est aussi la conséquence de souffrances d'une partie d'entre eux, (...) il permet de lutter contre le micro-absentéisme qui désorganise les services, alourdit la charge de travail des collègues en poste et coûte environ 170 millions d'euros par an", a déclaré le ministre de l'Action et des Comptes publics.



Le jour de carence dans la fonction publique avait été instauré le 1er janvier 2012, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. La mesure n'avait perduré que deux ans, puisque François Hollande l'avait supprimée le 1er janvier 2014. Il avait été mis en place pour lutter contre l'absentéisme, et plus particulièrement le micro-absentéisme dans l'Administration. Ce système consiste à supprimer la paye d'un fonctionnaire lors du premier jour de son absence. Emmanuel Macron avait défendu la restauration de cette mesure lors de la campagne présidentielle.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...