publié le 24/11/2017

Ils ont résisté pendant vingt ans. Ils cèdent aujourd'hui. L'Académie française, après avoir dénoncé le "péril mortel" que représentait l'écriture inclusive, a finalement annoncé être prête à réfléchir à la féminisation. "On ne cède pas", nuance toutefois Jean-Marie Rouart, de l'Académie française, qui est, selon lui, une institution "sensible aux phénomènes de société" et qui "défend la langue française".



Les Immortels ont, en effet, promis à la Cour de cassation de réfléchir à la question de la féminisation du français, "d'ici à la fin de l'année", et notamment sur "la féminisation de certains noms de métiers", avait-il été expliqué dans un communiqué que s'était procuré Le Figaro. Toutefois, "il ne faut pas se tromper de combat, nuance l'académicien. Il y a deux choses : vous avez les fonctions et les noms de métier".

Aucun problème pour féminiser ces derniers, mais, explique Jean-Marie Rouart, "là où les choses sont plus compliquées, et c'est assez compliqué à expliquer aux féministes, c'est que le masculin tient du neutre". Et d'ajouter : "Il ne faut pas dénaturer l'esprit de la langue française", qui est selon lui, aimée par les francophones du monde entier. "Ils se disent : ils ont un chef-d'œuvre, on ne va pas en faire une bouillie", tranche-t-il.