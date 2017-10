Faut-il augmenter ou réduire la dette publique ?

publié le 26/10/2017 à 08:09

La dépense publique (celle de l'État, des collectivités locales et de la Sécu), c'est aujourd'hui 1.250 milliards d'euros par an. Cela représente 57% du PIB. C'est un double record. Dans l'Histoire du pays d'abord (il n'y en a jamais eu autant), et ensuite en Europe (nous sommes les premiers). Le Budget, qui est en discussion en ce moment à l'Assemblée nationale, ambitionne de baisser la dépense publique. Pour réduire le déficit, bien sûr, mais aussi réduire l'étreinte de l'État sur l'économie. Car cette question des dépenses publiques est l'une des plus polémiques en économie. Les libéraux vous disent : "Pour retrouver la croissance, il faut baisser la dépense publique". Les keynésiens vous disent au contraire : "Pour retrouver la croissance, il faut augmenter la dépense publique".



Comment peut-on avoir des préconisations aussi radicalement différentes sur une même question ? Ce n'est pas très sérieux. Parce que bon nombre d'économistes sont en fait dominés par l'idéologie. La gauche oublie que toute dépense publique est aussi un impôt. Il faut, en effet, prélever pour financer. Et si la dépense soutient la croissance, l'impôt la limite. De leur côté, les libéraux oublient que l'intervention de l'État est parfois indispensable pour maintenir l'activité, sauf à rayer de la carte la France rurale.