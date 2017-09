et La rédaction numérique de RTL

publié le 19/09/2017 à 18:32

Après un tir de flash-ball de la police dans l'Essonne, un homme de 26 ans a perdu son œil, selon une information de RTL, et annonce sa volonté de déposer plainte.



Ce dernier avait été hospitalisé à Paris dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 septembre avec une grave blessure à l’œil. Une violente altercation a éclaté lors de la dite soirée entre des habitants d'un quartier sensible de Vigneux-sur-Seine, dans l'Essonne, et une équipe de la brigade anticriminalité (BAC). C'est au cours de ces heurts que le jeune homme a été blessé à l’œil.

Peu de temps avant, une course-poursuite s'était engagée dans le Val-de-Marne, après qu'un habitant du quartier de la Croix-Blanche avait refusé de se prêter à un contrôle de son véhicule. Le fuyard avait trouvé refuge dans son quartier où des habitants ont alors accueilli les policiers de la BAC avec des jets de cailloux. Les représentants des forces de l'ordre, acculés, ont alors utilisé un fusil lanceur de balles de défense. L'une d'entre elles a touché l'un des assaillants à l’œil.



Ce dernier avait été pris en charge par le Samu et transporté dans un hôpital de Paris, qui dispose d'une unité spécialisée.