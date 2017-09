publié le 18/09/2017 à 20:02

Lundi 18 septembre, l'acteur Benoît Magimel a été arrêté par une patrouille de la Brigade anticriminalité, alors qu'il roulait dans une petite voiturette qui ne nécessite pas d'avoir le permis. Le problème, c'est qu'il se trouvait en sens interdit rue Saint-Denis (quartier Châtelet-Les Halles), à Paris, avec un mystérieux passager à coté de lui. Assez énigmatique, ce dernier a refusé de livrer son identité aux policiers. L'acteur a été placé en garde à vue depuis 4 heures du matin.



L'histoire ne s'arrête pas là. Les policiers ont retrouvé trois petits sachets de poudre blanche, jetés par terre à l'avant de la voiture. On attend les résultats formels des tests mais cette poudre fait écho à ce qui se fait habituellement pour conditionner la cocaïne. En revanche, Benoît Magimel n'avait consommé ni drogue, ni alcool. Les tests se sont révélés négatifs.

L'acteur Benoît Magimel va passer la nuit du lundi 18 au mardi 19 septembre en garde à vue et sera présenté dans la matinée devant un magistrat du parquet de Paris dans le cadre d'une audience de "comparution sur reconnaissance de culpabilité". Selon son avocat, Me Pascal Garbarini, le comédien reconnait les faits qui lui sont reprochés, notamment la conduite d'un véhicule en sens interdit, et se verra signifier directement une peine à l'issue de ce rendez-vous.



C'est un coup dur pour l'acteur, qui a déjà été condamné l'année dernière pour avoir renversé une piétonne et pour conduite sous l'effet de produits stupéfiants. Il avait reconnu à l'audience de son procès souffrir d'une addiction à la drogue.