Équilibre budgétaire : faut-il céder les bijoux de famille de l’État ?

publié le 12/07/2017 à 21:49

publié le 12/07/2017 à 21:49

Dans un long entretien aux Échos ce mercredi 12 juillet, Édouard Philippe a annoncé une baisse d’impôts de 11 milliards afin de créer "un souffle fiscal pour l'emploi et la croissance" de l'Hexagone. Parmi les premiers bénéficiaires de cette réduction d'impôts, les contribuables soumis à l'ISF. Actuellement, 350.000 foyers fiscaux s'acquittent de cet impôt sur la fortune. Avec la réforme promise par le gouvernement d'Edouard Philippe, 175.000 d'entre eux vont observer une diminution de l'ISF voire une exonération. Cela représenterait une baisse d'impôts établie à 3 milliards d'euros.



Mais pour respecter les engagements européens sans créer de ras-le-bol fiscal, le gouvernement va devoir se séparer de certains de ses biens, et notamment les participations de l'État dans de grandes entreprises. Si le Premier ministre reste évasif sur le sujet, il se garde bien de dire non.

On refait le monde avec :

- Hélène Pilichowski , journaliste

- Michaela Wiegel, correspondante pour le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung

- Didier Pourquery, rédacteur en chef de The Conversation France