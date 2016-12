INVITÉ RTL - Philippe Bruneau, président du Cercle des Fiscalistes a dressé les perspectives de l’année à venir.

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Comme en 2016, les Français devraient massivement épargner pendant l’année 2017. "Ça prouve le degré de confiance que les Français peuvent avoir en l’avenir", Philippe Bruneau, président du Cercle des Fiscalistes. À l’occasion d’un partenariat entre RTL et le magazine capital, pour les perspectives de placements financiers en 2017, il dresse le bilan de 2016 pour les épargnants et donne quelques pistes pour l’investissement en 2017.



Avec "des taux historiquement bas, ce qui est une volonté de la BCE", la tendance devrait donc rester inchangée pour l’épargne, "et ce probablement jusqu’en 2018", c’est-à-dire "une fiscalité importante pour ceux qui sont soumis à l’impôt sur le revenu et le capital", explique Philippe Bruneau.



La variable décisive reste le rendement des placements. "Il est difficile de trouver des placements qui concilient rendements et efficacité", concède Philippe Bruneau. "Le Plan Épargne Logement sort la tête de l’eau, c’est peut-être celui à privilégier. Pour les aventuriers qui voudraient trouver une rentabilité supérieure à 2% pour leur placement, il faudra “mettre une dose de risque", prévient-il.