publié le 17/10/2017 à 16:36

Dispenses de stage, points bonus dans la moyenne... Ce sont des avantages que peuvent faire valoir les étudiants qui entretiennent une activité extrascolaire. La nouvelle loi "Égalité et Citoyenneté", dont la circulaire a été publiée le 5 octobre, oblige désormais aux établissements du supérieur de créer un dispositif "garantissant la validation, pour l’obtention d’un diplôme, des compétences, connaissances et aptitudes acquises par leurs étudiants dans l’exercice d’activités associatives, sociales ou professionnelles," précise un décret du 10 mai.



Ce dispositif concerne les établissements sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, qu'ils soient publics ou privés, dès lors qu'ils conduisent à la délivrance d'un diplôme. Pour ce qui est des DUT, BTS, DCG et formations de classes préparatoires aux grandes écoles, le dispositif fera l'objet d'une réglementation ultérieure.

Quel bénéfice pour les étudiants ?

Les élèves concernés pourront bénéficier d'une validation de compétences, suivant l'activité extrascolaire qu'ils entreprennent durant leurs années d'études. Les étudiants peuvent donc bénéficier soit "de l’attribution d’éléments constitutifs d’une unité d’enseignement, soit de l’attribution de crédits ECTS (Système européen de transfert et d’accumulation de crédits), soit de l’attribution de point(s) “bonus” dans la moyenne générale, sur proposition du jury, ou enfin de la dispense de stage ou d’enseignement," précise la circulaire.

Des aménagements d'emploi du temps, afin de concilier études et activité professionnelle ou associative, peuvent être mis en place. À la fin du cursus, les compétences, connaissances et aptitudes, une fois validées, seront valorisées "par une inscription dans le supplément au diplôme ou sous une autre forme laissée au choix de l'instance compétente."

Qui est concerné ?

Un étudiant peut prétendre a un de ces avantages dans plusieurs cas. S'il a une activité bénévole au sein d'une association, s'il a une activité professionnelle, s'il est engagé dans la réserve militaire opérationnelle, s'il est sapeur-pompier volontaire, lors d'un engagement de service civique ou bien s'il est volontaire dans l'armée.



Le décret précise que chaque université peut fixer ses propres règles dans les deux mois qui suivent la rentrée universitaire. La formulation d'une demande se fait à l’initiative des étudiants qui doivent se rapprocher de leur responsable de formation.