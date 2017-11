En rachetant Opel, PSA veut créer un champion européen de l'automobile

publié le 09/11/2017 à 23:51

Depuis Munich, en Allemagne, le patron de PSA Carlos Tavares a présenté jeudi 9 novembre la feuille de route qui doit permettre de redresser le groupe Opel. Le constructeur allemand vient en effet d'être racheté par les Français pour plus de 2 milliards d'euros. Et le défi s'annonce de taille, car la firme est au bord de la sortie de route avec pas moins de 10 milliards de dollars de pertes en 15 ans.



Si PSA a racheté Opel malgré sa mauvaise santé financière, c'est pour pouvoir peser lourd sur le marché automobile. Le nouvel ensemble représente plus de 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires et à terme, Carlos Tavares veut créer un champion européen avec plus de 5 millions de véhicules par an. Cela va aussi permettre de réaliser d'importantes économies d'échelle pour l'achat de pièces par exemple.

L'emploi menacé ?

La raison de ce rachat s'explique aussi par la difficulté pour PSA de jouer solo alors que Renault, Toyota ou Volkswagen pèsent chacun 10 millions de véhicules. Le plan de Carlos Tavares est simple. Il compte appliquer les mêmes recette que pour PSA, qui se trouvait dans le rouge il y a seulement trois ans.



Or aujourd'hui le groupe dégage des bénéfices. Cela passe par une réduction des coûts et des prix de revient de 700 euros par voiture. Une cure qui a de quoi inquiéter les salariés, même si Carlos Tavares l'a répété devant la presse allemande jeudi matin : il n'y aura ni fermeture de site ni départ contraint.



Neuf nouveautés sont attendues d'ici à 2020, dont une toute nouvelle Corsa en 2019 qui sera d'ailleurs proposée en version électrique ou hybride, tout comme quasiment tous les modèles de la marque à l'horizon 2024.

