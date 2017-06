La Peugeot 308 s'est refait une beauté

publié le 28/06/2017 à 06:52

La première Peugeot 308 s'est déjà vendue à 760.000 exemplaires depuis son lancement, il y a quatre ans. Élue meilleure voiture de l'année en 2014, elle caracole en tête des ventes dans sa catégorie. Alors pourquoi ce lifting ? Tout simplement parce que la lionne a pris un peu de retard technologique sur ces concurrentes, et en particulier la Golf. Peugeot a donc décidé d'appuyer sur le champignon. Pas de révolution, mais une évolution pour coller à l'air du temps.



D'abord le look : plus sexy, avec un capot plus long, ou encore à l'arrière une nouvelle signature lumineuse à trois griffes. À l'intérieur, une batterie d'aides à la conduite est proposée. Ce n'est pas encore la voiture autonome, mais on s'en approche par petites touches. Cela va du freinage d'urgence, au régulateur adaptatif ou à la surveillance d'angle mort, grâce à une caméra performante qui a des vrais yeux de mouche. Avec en prime un grand écran tactile et la navigation avec trafic en temps réel.

Moteur diesel encore moins polluant

Peugeot a décidé de prendre de l'avance pour les mesures anti-pollution. Sous le capot, on trouve un nouveau moteur diesel 1,5 litre BlueHDi de 130 chevaux, une première sur un véhicule du groupe PSA. En effet, pas moins 200 brevets ont été déposés lors du développement de cette nouvelle motorisation diesel qui anticipe déjà les normes de 2020.

Ce nouveau moteur bénéficie d'un système de combustion inédit directement repris de la Peugeot 908, victorieuse aux 24 Heures du Mans en 2009. Avec à la clé une consommation en baisse de 4 à 6%. À noter l'arrivée prochaine d'une boîte automatique à 8 rapports. En revanche, toutes ces nouveautés font logiquement grimper le tarif de plus de 350 euros suivant les niveaux de finition, pour un prix de base de 20.550 euros.