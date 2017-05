publié le 21/05/2017 à 16:11

Une quantité monumentale de nourriture perdue. Un local associatif abritant la Croix-Rouge, Le Secours populaire et les Restos du Cœur a brûlé dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 mai 2017, à la Tour-du-Pin en Isère. Si aucun blessé n'est à déplorer, pas moins de 23 tonnes de nourriture réservées aux bénéficiaires des associations ont été détruites par les flammes dans ce local de la Communauté de Communes Vals du Dauphiné. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie.



Selon France Bleu Isère, qui rapporte l'information, ce sont les Restos du Cœur qui font face à la plus grosse perte : 20 tonnes de nourriture, dont près de 200 familles bénéficient régulièrement, sont parties en fumée. Du côté de la Croix-Rouge, ce sont 3 tonnes qui ont été emportées par les flammes.



Il nous faut des congélateurs, on n'a pas le droit de distribuer sans respecter la chaîne du froid Fred Picarreta, responsable des Restos du Cœur à la Tour-du-Pin Partager la citation





Seules les 8 tonnes de réserves du Secours populaire ont pu être préservées grâce à l'intervention des pompiers, mais l'inondation qui a suivi l'incendie pourrait voir cette nourriture gâchée. De plus, il n'y a nulle part où conserver les aliments.

L'enjeu est désormais de trouver un endroit où stocker la nourriture sauvée : "Même si on trouve un local, il faut conserver le tout, il nous faut des congélateurs, on n'a pas le droit de distribuer sans respecter la chaîne du froid", explique Fred Picarreta, responsable des Restos du Coeur à la Tour-du-Pin, à France Bleu Isère. Les élus envisagent d'utiliser provisoirement une ancienne épicerie, et un chapiteau devrait être installé dans les prochains jours