publié le 04/08/2017

Neymar Jr s'est engagé pour cinq ans avec le PSG et le club parisien parle de lui comme son "étendard", de son "égérie". Mais jusqu'à présent, le futur numéro 10 a encore peu mis les pieds à Paris. Les supporters se languissent.



La présentation officielle du "prodige" se fera en deux temps. Dès ce vendredi 3 août, il donnera une conférence de presse. La séance de questions-réponses avec les médias se tiendra au Parc des Princes à 13h00 et sera diffusée en direct sur beIN Sports, la chaîne L'Équipe, Infosport+ et, évidemment le site officiel du club via Dailymotion.



"Je suis extrêmement heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain", a déclaré le Brésilien de 25 ans, juste après avoir signer son contrat. Il sera aussi ravi de rencontrer ces supporters qui trépignent déjà à l'idée de le voir évoluer sous les couleurs du PSG. Il sera officiellement présenté au public à 15h45, samedi 5 août, quelques instants avant la rencontre face au Amiens SC, qui marque la reprise du championnat pour ces deux clubs. Ce jour-là, il portera certainement un maillot jaune floqué du numéro 10. Mais une question se pose : fera-t-il partie du 11 de départ de la rencontre ?