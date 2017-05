publié le 13/05/2017 à 13:13

Des entreprises espagnoles et américaines des hôpitaux britanniques, mais aussi Renault en France. Une cyberattaque massive, "sans précédent", selon Europol, a touché 74 pays vendredi 12 mai. Quelques heures après avoir pris connaissance de l'événement, le parquet de Paris a ouvert une enquête "de flagrance" en France vendredi 12 mai.



Ses motifs ? "Accès et maintien frauduleux dans des systèmes de traitement automatisé de données", "entraves au fonctionnement" de ces systèmes, "extorsions et tentatives d'extorsions". Dans l'Hexagone, le fleuron automobile Renault est selon toutes vraisemblance la seule entreprise française à avoir été touché.

L'enquête du parquet de Paris, qui dispose d'une compétence nationale pour ce type d'attaques informatiques, "vise notamment les atteintes subies par le groupe Renault", selon une source judiciaire. Le constructeur a notamment dû mettre à l'arrêt plusieurs de ses usines.

Suivez l'évolution de la situation en direct :

13h13 - Le parquet de Paris annonce qu'il ouvre une enquête en France.



9h30 - Renault touchée par la vague de cyberattaques internationales.



8h30 - L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'informations (Anssi)

a émis sur son site internet un bulletin d'alerte à la suite de l'attaque de vendredi, mettant en garde contre "l'apparition d'un nouveau rançongiciel" malveillant "qui provoque le chiffrement de tous les fichiers d'un ordinateur". L'Anssi, rattachée au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) et assistant le Premier ministre dans ses responsabilités de sécurité nationale, avait lancé plusieurs mises en garde pendant la campagne électorale pour la présidentielle en France.



8h - L'entreprise américaine de livraison Fedex assure avoir également été attaquée. Dans un communiqué, le ministère de la Sécurité intérieure des États-Unis a encouragé les victimes de l'attaque à ne pas payer la rançon demandée.



7h30 - Des entreprises espagnoles, à l'image de Telefonica, font également partie de la liste. Le ministère de l'Energie a expliqué avoir eu "confirmation de différentes cyberattaques visant des entreprises espagnoles", par un virus de type "ransomware", qui bloque l'accès à des fichiers tant qu'une rançon n'a pas été versée.

L'attaque "ne compromet pas la sécurité des données et il ne s'agit pas d'une fuite de données", a insisté le ministère de l'Energie, également chargé du numérique. Telefonica a ainsi été contrainte d'éteindre les ordinateurs de son siège à Madrid, a indiqué à l'AFP une source au sein de la société ne souhaitant pas être identifiée.





7h : Plusieurs organisations du service public de santé britannique (NHS), dont des hôpitaux, ont fait vendredi 12 mai l'objet d'attaques informatiques. La Première ministre britannique Theresa May a déclaré que ce piratage informatique était une "attaque internationale", et que "plusieurs pays et organisations ont été touchés". "Nous sommes au courant qu'un certain nombre d'organisations du NHS ont indiqué avoir subi une attaque de ransomware", a déclaré la Première ministre britannique sur la chaîne la télévision SkyNews.





6h30 - La Russie, l'Ukraine et Taïwan figureraient parmi les pays les plus touchés.



6h - L'entreprise de cyber-sécurité Avast rapporte que plus de 75.000 attaques informatiques ont été détectées à travers le monde, vendredi 12 mai. Le virus en question est baptisé "rançonlogiciel". En clair, il menace de dérober toutes les données personnelles de l'utilisateur s'il ne paie pas une certaine somme d'argent.