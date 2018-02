Emma Terrier a créé des kits "zéro déchet" pour nos salles de bains

publié le 05/02/2018 à 11:38

Emma Terrier, en bonne mère de famille, a décidé de créer des produits pratiques, économiques et écologiques. Elle a donc conçu un kit Éco Belle, qui remplace le coton pour se démaquiller.



"Le coton fait partie des produits les plus polluants de la planète. Et pourtant, tout le monde pratiquement en utilise pour se démaquiller tous les jours", explique-t-elle. "Il y a huit ans, j'ai créé ce petit kit qui remplace le coton, en étant aussi simple à utiliser que le coton", poursuit-elle.

Elle propose trois tissus lavables différents (bambou, coton bio et eucalyptus), doux pour la peau et réutilisables.

Démonstration. "Vous prenez votre tissu dans votre petite boîte en bois. Derrière, vous avez un petit filet qui vous sert de 'poubelle'. Quand le filet est plein, vous le mettez à la machine à laver. On lave et on réutilise".

Le kit Éco Belle Crédit : tendances-emma.fr

Il y a aussi une déclinaison pour bébé. L'idée lui est venue à la même époque, quand elle attendait son deuxième enfant.



"Le kit Éco Chou est d'ailleurs la première des choses que j'ai créées en imaginant les Tendances d'Emma, pour remplacer le coton et les lingettes", confie Emma Terrier.



Le kit Éco Chou pour bébé Crédit : tendances-emma.fr

"La période de la grossesse est vraiment un moment dans la vie où on est prêt à accueillir pleins de changements", assure-t-elle.



"Bébé arrive, et on va en profiter, on va être une maman formidable, dans une maison formidable, qui va devenir une maison écologique, et tout, et tout. Et on utilise du cotons et des lingettes pour nettoyer les fesses du bébé...", déplore Emma. Et le kit Éco Chou est lui aussi garanti "sans contrainte".



Emma Terrier, la créatrice des Tendances d'Emma Crédit : tendances-emma.fr

Ils sont aujourd'hui cinq dans l'entreprise Les tendances d'Emma. L'ancienne infirmière en réanimation a à cœur de faire de la réinsertion. Emma Terrier est fière de pouvoir aller au bout de ses rêves.



Elle a étendu sa gamme avec le kit Éco Net pour remplacer l'essuie-tout et les serviettes à cheveux en bambou. Des produits que l'on peut retrouver sur son site Internet et dans les magasins bio.