INFO RTL - Le gouvernement veut répondre au malaise des ATSEM, qui assistent les instituteurs dans les tâches quotidiennes. Un rapport est remis à la ministre de la Fonction publique.

par Yves Calvi , Loïc Farge publié le 13/02/2017 à 09:39

C'est sur eux que les mairies s'appuient pour mettre en place les nouveaux rythmes scolaires. Eux, ce sont les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, plus communément appelés les ATSEM. Ces quelque 60.000 assistants (à 99% des femmes) accompagnent les enfants de 3 à 6 ans lors des activités périscolaires. Depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, leurs missions ont énormément évolué, mais pas leurs statuts ni leurs perspectives de carrière. C'est officiellement une priorité du gouvernement.



Un rapport - que RTL a pu se procurer - est remis ce lundi 13 février à Annick Girardin, la ministre de la Fonction publique. L'idée du gouvernement est de mieux définir les tâches des ATSEM, et surtout leur proposer un véritable parcours d'évolution de carrière qui pourra aller jusqu'à des emplois d'animateurs d'activités péri-scolaires après les cours.



"De plus en plus les ATSEM assurent des missions qui relèvent de la pédagogie", explique Philippe Laurent, trésorier de l'Association des maires de France et auteur du rapport. Selon lui, il faut "accentuer très fortement les actions de formation auprès de ce personnel qui est devenu absolument essentiel auprès des jeunes enfants".