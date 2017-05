Éducation : les devoirs doivent-ils être faits à l'école et non à la maison ?

publié le 24/05/2017 à 09:45

C'est l'une des mesures-phares que Jean-Michel Blanquer souhaite appliquer à l'école. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé dans une interview accordée à l'hebdomadaire Le Point qu'il souhaitait que les enfants n'aient plus à faire leurs devoirs à la maison, mais qu'ils puissent les effectuer à l'école, en créant des temps d'étude accompagnés.



Pour Liliana Moyano, la présidente de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE), ménager des temps pour que les enfants puissent faire leurs devoirs à l'école est une nécessité. "Nous avons toujours dit, à la FCPE, que les devoirs à la maison étaient une source d'inégalités sociales et que ça crée énormément de conflits à la maison", explique-t-elle.

"À la maison, si l'on est dans une famille avec des parents qui ont les moyens, ont un niveau et une capacité de comprendre le langage et ce qui se fait à l'école, on peut avancer. Et il y a les familles plus en difficulté qui ne vont pas pouvoir accompagner les enfants", déplore-t-elle. Saluant le projet de Jean-Michel Blanquer, Liliana Moyano pointe malgré tout une inquiétude. "Nous ne souhaitons pas que les journées soient encore plus longues que ce qu'elles sont aujourd'hui."

Instaurer un temps d'accompagnement

Une volonté qui fait également consensus chez les parents d'élèves. "Je trouve que nos enfants ont des horaires complètes et qu'ils rentrent de l'école fatigués", juge une auditrice au micro de RTL. Néanmoins, cette mère de famille se rappelle lorsque ses enfants étaient à l'école et restaient à "l'étude" pour faire leurs devoirs. "C'était ni fait ni à faire, c'était juste de la surveillance. Je devais repasser derrière".

C'est donc bien un temps d'accompagnement et pas seulement de surveillance prôné par les parents d'élève. La FCPE devrait prochainement rencontrer le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer pour évoquer ces propositions.