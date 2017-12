publié le 08/12/2017 à 18:03

La journée nationale de la laïcité est programmée ce samedi 9 décembre. À cette occasion, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, devrait annoncer de nouveaux outils pour faire vivre et respecter la laïcité en milieu scolaire. "Les élèves apprennent et nous leur disons qu'il s'agit d'abord d'une liberté, de la liberté des cultes. La France leur offre la liberté de croire et de ne pas croire. C'est important, il y a aussi une liberté de conscience", explique Iannis Roder, directeur de l'observatoire de l'éducation de la Fondation Jean-Jaurès, invité de RTL.



L'observatoire de la laïcité constate assez peu de problèmes remontés par les établissements scolaires. "Il y a des petits incidents ou des petits accrocs qui sont réglés directement par les équipes pédagogiques, précise ce professeur d'histoire-géographie dans un collège de Seine-Saint-Denis. Par exemple, un élève refuse de chanter parce que la musique serait illicite selon ses croyances. Dans ce cas-là, l'élève et les parents sont convoqués par le chef d'établissement pour discuter de ce problème et comprendre que le cours de musique est obligatoire."

Parmi les nouveaux outils proposés par Jean-Michel Blanquer, des équipes pourraient intervenir dans les établissements où il existe des tensions sur les religions. "C'est surtout un moyen d'insister sur ce qu'est la laïcité auprès des équipes pédagogiques, parfois désemparées sur les réponses à apporter dans ces cas-là", précise Iannis Roder.