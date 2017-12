Économie : selon l'INSEE, tous les voyants sont au vert pour 2018

publié le 19/12/2017 à 17:57

"Ça va mieux". La phrase polémique de François Hollande semble se concrétiser. Selon un rapport publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), ce mardi 18 décembre : "Depuis 2016, la croissance française garde une cadence soutenue". Après avoir atteint 1,9% en 2017, elle devrait s'élever à 1,7% à la mi-2018. Et selon l'institut, cela se traduit par une embellie globale de la conjoncture économique. En d'autres termes : tous les voyants économiques sont au vert.



D'abord, les chefs d'entreprises sont confiants : "les différents secteurs sont à l'unisson", note l'INSEE. Les exportations pénalisent aussi de moins en moins l'économie française. "Grâce aux produits agricoles et au tourisme, le commerce extérieur cesserait mi-2018 de peser sur la croissance", résume l'INSEE. Les ménages devraient également bénéficier d'une augmentation de leur pouvoir d'achat (+ 0,6%) qui pousserait leur consommation à la hausse (1,1%).

L'INSEE prévoit par ailleurs une très légère baisse du taux de chômage qui passerait de 9,5% à la fin 2017 à 9,4% mi-2018. "L’économie française continuerait de générer environ 100.000 emplois marchands par semestre", analyse aussi l'institut.

Un climat des affaires favorable

Cette embellie de la conjoncture est portée par l'amélioration du climat des affaires au niveau international - aux États-Unis et au Japon notamment - et dans la zone euro où "le climat des affaires est au plus haut depuis 17 ans" (+ 1,8% de croissance prévue mi-2018).



À court terme, ce scénario idyllique est susceptible d'être perturbé, note l'INSEE. D'abord "par les incertitudes politiques de part et d’autre de l’Atlantique, ainsi que par le comportement de consommation des ménages français face à la flexion temporaire de leur pouvoir d’achat", conclut le rapport.